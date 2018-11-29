За два роки у Святошинському районі столиці збудовано 25 футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За два роки у Святошинському районі столиці збудовано 25 нових футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Про це повідомив голова Святошинської РДА Володимир Каретко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Він додав, що вказані майданчики успішно експлуатуються.
Каретко також підкреслив, що міні-стадіони були збудовані на території навчальних закладів, у дворах житлових мікрорайонів та при дитячо-юнацьких спортивних школах.
"Кожна третя школа у Святошинському районі оснащена сучасним футбольним полем", - йдеться у повідомленні.
Фінансування будівництва відбувалося із бюджетів різного рівня: міського за Програмою соціально-економічного розвитку, державного за програмою КМУ.
Нагадаємо, український завод "ФФУ Продакшн" виготовив вже понад 300 тисяч кв. м покриття для футбольних полів.
Раніше у Федерації футболу України повідомили, що ставлять собі за мету "реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.