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За два роки у Святошинському районі столиці збудовано 25 футбольних міні-полів

За два роки у Святошинському районі столиці збудовано 25 футбольних міні-полів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. За два роки у Святошинському районі столиці збудовано 25 нових футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Про це повідомив голова Святошинської РДА Володимир Каретко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Він додав, що вказані майданчики успішно експлуатуються.

Каретко також підкреслив, що міні-стадіони були збудовані на території навчальних закладів, у дворах житлових мікрорайонів та при дитячо-юнацьких спортивних школах.

"Кожна третя школа у Святошинському районі оснащена сучасним футбольним полем", - йдеться у повідомленні.

Фінансування будівництва відбувалося із бюджетів різного рівня: міського за Програмою соціально-економічного розвитку, державного за програмою КМУ.

Нагадаємо, український завод "ФФУ Продакшн" виготовив вже понад 300 тисяч кв. м покриття для футбольних полів.

Раніше у Федерації футболу України повідомили, що ставлять собі за мету "реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

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