За два года в Николаевской области построили более 20 новых спортплощадок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В пятницу, 31 мая, в Николаеве состоялось открытие обновленной спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Футбола Николаевской области, передает УНН.
"Футбол – любимая игра миллионов украинцев, в которую с детства играют во дворах с друзьями и знакомыми. Мы рады видеть, как наша вера в объединяющую силу футбола воплощается в реальные проекты, которые меняют к лучшему жизнь местных жителей", - прокомментировал председатель ФФ Николаевской области Александр Пасечный.
Он добавил, что в течение двух лет на территории Николаевской области было построено 24 новых современных площадок с искусственным покрытием.
"Я как глава Федерации футбола Николаевской области всегда готов поддерживать и развивать такого рода проекты", - подчеркнул Пасечный.
Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелка, футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов.
Так, УАФ (ранее ФФУ - ред) до 2020 года планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.
"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.
Федерация также планировала к 2020 построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. На сегодня их них построено уже 2000.