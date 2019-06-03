За два роки у Миколаївській області побудували понад 20 нових спортмайданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У п'ятницю, 31 травня, у Миколаєві відбулося відкриття оновленого спортивного майданчика. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу Миколаївської області, передає УНН.
"Футбол - улюблена гра мільйонів українців, в яку з дитинства грають у дворах з друзями і знайомими. Ми раді бачити, як наша віра в об'єднуючу силу футболу втілюється в реальні проекти, які змінюють на краще життя місцевих жителів", - прокоментував голова ФФ Миколаївській області Олександр Пасічний.
Він додав, що протягом двох років на території Миколаївської області було побудовано 24 нових сучасних майданчиків зі штучним покриттям.
"Я як глава Федерації футболу Миколаївської області завжди готовий підтримувати і розвивати такого роду проекти", - підкреслив Пасічний.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються з випередженням дедлайнів.
Так, УАФ (раніше ФФУ - ред) до 2020 року планувала появу в Україні 50 повноцінних футбольних полів. Однак всі вони побудовані вже.
"І до кінця поточного року ці поля будуть введені в експлуатацію", - підкреслив Павелко.
Федерація також планувала до 2020 побудувати 2,5 тис. футбольних міні-полів. На сьогодні їх них побудовано вже 2000.