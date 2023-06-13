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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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За два года теневая доля в нефтегазовой отрасли уменьшилась более чем вдвое - исследование

Киев • УНН

 • 702035 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Специалисты Института социально-экономической трансформации по вопросам налоговой и таможенной политики, аналитического центра CASE-Ukraine и Экономической экспертной платформы провели аналитическую работу по определению теневой доли в подакцизных товарах и ее динамике.

За два года теневая доля в нефтегазовой отрасли уменьшилась более чем вдвое - исследование

"Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину, можно использовать энергетический баланс Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств. Последний энергетический баланс был опубликован за 2020 год. Учитывая это, анализ и расчет тени базово проведен по итогам 2020 года, а оценки по теневой доле за 2021 и 2022 годы получены на основе объемов розничных продаж горючего по сравнению с 2020 годом, предоставленных ГНС", – отмечают авторы.

В рамках аналитической работы были сопоставлены данные об уплате налогов при розничных продажах крупнейших АЗС Украины:

Как свидетельствуют расчеты – теневая доля в динамике по годам в нефтегазовой отрасли имеет тенденцию к снижению с 27% в 2020 году до 11% в 2022 году. Авторы уточняют, что эти оценки следует рассматривать как предварительные. Уточненные оценки можно будет сделать по поступлению таможенной статистики по поставке в Украину автомобильного горючего из соседних стран с марта по декабрь 2022 г.

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