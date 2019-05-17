За два месяца следователи объявили о подозрении 600 иностранцам

КИЕВ. 17 мая. УНН. За два месяца, в период с 16 марта следователи объявили о подозрении 600 иностранцам. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов, передает УНН.