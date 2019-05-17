За два месяца следователи объявили о подозрении 600 иностранцам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За два месяца, в период с 16 марта следователи объявили о подозрении 600 иностранцам. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов, передает УНН.
"В Украине проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". Практический этап мероприятий продолжается с 16 марта этого года. За два месяца проведения мероприятий было объявлено подозрения более 600 лицам в рамках более 800 уголовных производств", - отметил Малахов.
Он добавил, что в суд направлено 676 уголовных производств.
По словам Малахова, за два месяца правоохранители установили более 90 фактов торговли людьми, 150 фактов подделки документов и 250 фактов совершения краж, совершенных иностранными гражданами. Еще 60 выявленных фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков.
По всем установленным фактам следственными подразделениями объявлены подозрения. Больше всего преступлений, совершенных иностранцами, выявлено в столице (88 фактов), Днепропетровской (79) и в Одесской области (55 фактов).
Кроме того, полицейские разоблачили пять организованных групп и преступных организаций с участием иностранцев. Участникам ОПГ инкриминируют факты торговли людьми, продажу наркотиков и совершение краж. Злоумышленники совершали противоправные действия в Донецкой, Ровенской, Черниговской, Винницкой областях и городе Киеве.
"Лидерами" в совершении уголовных преступлений на территории нашего государства являются граждане Грузии, Российской Федерации и Азербайджана", - добавил Малахов.
Однако, по его словам, иностранцы совершили почти 20 000 административных правонарушений.
В частности, полицейские обнаружили 8000 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Две тысячи иностранных граждан управляли транспортными средствами без соответствующих документов, 400 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По решению суда полицией совместно с Государственной миграционной службой уже принудительно выдворено за пределы территории государства более 100 иностранцев.
Напомним, в Киеве разоблачили почти полсотни иностранцев, нелегально находились в Украине.