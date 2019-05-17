За два місяця слідчі оголосили про підозру 600 іноземцям

"В Україні проходять цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант". Практичний етап заходів триває з 16 березня цього року. За два місяця проведення заходів було оголошено підозри більш ніж 600 особам в рамках понад 800 кримінальних проваджень", - зазначив Малахов.

Він додав, що до суду скеровано 676 кримінальних проваджень.

За словами Малахова, за два місяці правоохоронці встановили понад 90 фактів торгівлі людьми, 150 фактів підроблення документів та 250 фактів скоєння крадіжок, вчинених іноземними громадянами. Ще 60 виявлених фактів стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків.

За всіма встановленими фактами слідчими підрозділами оголошені підозри. Найбільше злочинів, вчинених іноземцями, виявлено у столиці (88 фактів), на Дніпропетровщині (79) та в Одеській області (55 фактів).

Крім того, поліцейські викрили п’ять організованих груп і злочинних організацій за участі іноземців. Учасникам ОЗГ інкримінують факти торгівлі людьми, продаж наркотиків та скоєння крадіжок. Зловмисники вчиняли протиправні дії в Донецькій, Рівненській, Чернігівській, Вінницькій областях та місті Києві.

"Лідерами" щодо скоєння кримінальних злочинів на території нашої держави є громадяни Грузії, Російської Федерації та Азербайджану", – додав Малахов.

Водночас, за його словами, іноземці скоїли майже 20 тисяч адміністративних правопорушень.

Зокрема, поліцейські виявили 8 тисяч фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Дві тисячі іноземних громадян керували транспортними засобами без відповідних документів, 400 водіїв перебували за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

За рішенням суду поліцією спільно з Державною міграційною службою вже примусово видворено за межі території держави понад 100 іноземців.

Нагадаємо, у Києві викрили майже півсотні іноземців, які нелегально перебували в Україні.