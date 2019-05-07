У Києві викрили майже півсотні іноземців, які нелегально перебували в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На ринку "Троєщина" у Києві виявили 49 громадян іноземних країн, які порушили міграційне законодавство. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як пояснив т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ (управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва - ред.) ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, відпрацювання ринку у Деснянському районі столиці відбулося у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант".
"Під час проведення рейду на території ринку ми виявили 49 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. Серед них – громадяни Азербайджану, Афганістану, Народної Республіки Бангладеш. Їх запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства", - прокоментував Гаврилюк.
Нагадаємо, правоохоронці прийняли рішення про депортацію восьми іноземців, які нелегально знаходились на території України.