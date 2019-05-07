В Киеве разоблачили почти полсотни иностранцев, которые нелегально находились в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На рынке "Троещина" в Киеве обнаружили 49 граждан иностранных государств, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Как пояснил и.о. начальника отдела УБПТЛ (управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева - ред.) ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, отработки рынка в Деснянском районе столицы состоялось в рамках проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант".
"Во время проведения рейда на территории рынка мы обнаружили 49 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине. Среди них - граждане Азербайджана, Афганистана, Народной Республики Бангладеш. Их пригласили в территориальное управление государственной миграционной службы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством", - прокомментировал Гаврилюк.
Напомним, правоохранители приняли решение о депортации восьми иностранцев, которые нелегально находились на территории Украины.