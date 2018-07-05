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За два месяца пограничники задержали около 1,6 тыс. нарушителей границы

За два месяца пограничники задержали около 1,6 тыс. нарушителей границы

Киев  •  УНН

 • 4794 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинские пограничники за два месяца проведения операции "Граница-2018" задержали около 1,6 тыс. нарушителей границы и 120 нелегалов. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"С начала проведения операции "Граница-2018" - 24 апреля, задержаны почти 1,6 тысячи нарушителей государственной границы и пограничного режима, более 120 нелегалов и не пропущено в Украину около 800 потенциальных нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за этот период выявлено более тысячи единиц оружия и боеприпасов, почти 55 кг наркотических средств, раскрыто перемещения более 1 млн пачек сигарет и около 400 000 литров водочных изделий.

Напомним, общая специальная пограничная операции направлена ​​на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в том числе противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Кроме подразделений пограничного ведомства, в операции участвуют подразделения взаимодействующих структур, ВСУ и пограничные ведомства сопредельных государств, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы и международных организаций - Frontex, Eubam, Interpol, Europol.

Как сообщал УНН, 21 июня На границе с РФ в Луганской области пограничники задержали двух нарушителей на автомобиле с предупредительными выстрелами.

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