За два місяці прикордонники затримали близько 1,6 тис. порушників кордону

"З початку проведення операції "Кордон-2018" - 24 квітня, затримано майже 1,6 тисячі порушників державного кордону і прикордонного режиму, понад 120 нелегалів та не пропущено в Україну близько 800 потенційних нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за цей період виявлено понад тисячу одиниць зброї та боєприпасів, майже 55 кг наркотичних засобів, викрито переміщення понад 1 млн пачок сигарет та близько 400 тисяч літрів горілчаних виробів.

Нагадаємо, спільна спеціальна прикордонна операції спрямована на зниження рівня протиправної діяльності на кордоні, у тому числі протидію нелегальній міграції, незаконному переміщенню підакцизних товарів, контрабанді наркотичних речовин, зброї та боєприпасів. Крім підрозділів прикордонного відомства, в операції беруть участь підрозділи взаємодіючих структур, ЗСУ й прикордонні відомства суміжних держав, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Молдови та міжнародних організацій – Frontex, Eubam, Interpol, Europol.



Як повідомляв УНН, 21 червня На кордоні з РФ у Луганській області прикордонники затримали двох порушників на автомобілі із попереджувальними пострілами.