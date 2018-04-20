За два месяца пассажирооборот вырос на 3,3%

"В январе-марте 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 22,8 млрд.пас.км, что на 3,3% больше по сравнению с объемом января-марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услугами пассажирского транспорта воспользовались 1120900000 пассажиров, что на 2,6% меньше по сравнению с объемом января-марта 2017 года.

Напомним, льготники составляют почти 70% пассажиров , которые пользуются пригородными поездами.

Ранее сообщаем, в этом году "Укрзализныця" планирует приобрести 60 и модернизировать 226 пассажирских вагонов.