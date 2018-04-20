За два місяці пасажирооборот зріс на 3,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У січні–березні 2018 року пасажирооборот зріс на 3,3% порівняно із відповідним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“У січні—березні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 22,8 млрд.пас.км, що на 3,3% більше, порівняно із обсягом січня—березня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що послугами пасажирського транспорту скористалося 1120,9 млн пасажирів, що на 2,6% менше, порівняно із обсягом січня—березня 2017 року.
Нагадаємо, пільговики становлять майже 70% пасажирів, які користуються приміськими поїздами.
Раніше повідомляємо, цього року “Укрзалізниця” планує придбати 60 та модернізувати 226 пасажирських вагонів.