За два месяца 2019 года от изнасилований и покушений пострадали почти 50 человек

"За январь-февраль 2019 года количество пострадавших от изнасилования (и покушений) (составило - ред.) 47 человек, из них 38 женского пола", - говорится в сообщении ведомства.



Напомним, в Киевской области 45-летний преступник пригласил девушку, которая через OLX искала работу к себе домой на собеседование и изнасиловал ее, снимая все на телефон, а потом требовал у нее 2000 долларов США за нераспространение видео.



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Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонки, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.