За два місяці 2019 року від зґвалтувань та замахів постраждало майже 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За січень-лютий 2019 року від зґвалтувань та замахів постраждало 38 жінок і 9 чоловіків. Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України у відповідь на запит журналіста УНН.
"За січень-лютий 2019 року кількість потерпілих від зґвалтування (та замахів) (склало – ред.) 47 осіб, з них 38 жіночої статі", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, на Київщині 45-річний злочинець запросив дівчину, яка через OLX шукала роботу, до себе до дому на співбесіду та зґвалтував її, фільмуючи все на телефон, а потім вимагав у неї 2 тисячі доларів США за нерозповсюдження відео.
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Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.