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За помощь в побеге мошенника задержали конвоира

За помощь в побеге мошенника задержали конвоира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Прокуратурой города Киева задержано и объявлено о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в г. Киеве по факту пособничества в побега из-под стражи подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что указанный милиционер, в обязанности которого возложено конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенном в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

Вечером 23.06.2018 милиционер был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство осуществляется 4 отделом процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНН, Правоохранители Киева задержали мошенника, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

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