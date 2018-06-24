За допомогу у втечі шахрая затримано конвоїра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Прокуратурою міста Києва затримано та оголошено про підозру співробітнику Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві за фактом пособництва у втечі з-під варти підозрюваного. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Встановлено, що вказаний правоохоронець, в обов'язки якого покладено конвоювання арештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., поміщеному у Київське СІЗО, втекти з-під варти.
Увечері 23.06.2018 правоохоронець був затриманий слідчими прокуратури в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України та підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБ України в м. Києві та Київській області.
Процесуальне керівництво здійснюється 4 відділом процесуального керівництва прокуратури міста Києва.
Як повідомляв УНН, Правоохоронці Києва затримали шахрая, який втік з-під варти. Чоловік переховувався в орендованій квартирі. Тепер йому доведеться відповідати не лише за шахрайські дії, а й за втечу під час конвоювання.