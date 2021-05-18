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С помощью анонимных онлайн-ресурсов в Украине сбывали поддельные отрицательные тесты на COVID-19

Киев • УНН

 • 17957 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. СБУ заблокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов — через них дельцы сбывали поддельные отрицательные тесты на коронавирус, сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

С помощью анонимных онлайн-ресурсов в Украине сбывали поддельные отрицательные тесты на COVID-19

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые дельцы сбывали поддельные меддокументы. Организаторы, в частности, продавали поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности.

Детали

“В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что сеть вэб-ресурсов основали в июле 2020 двое жителей Киевской области. Злоумышленники принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева”, — указано в сообщении.

По предварительной информации, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления в среднем составляла 1 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу “справок” заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.

Дополнение

В ходе проведения обысков по адресам проживания организаторов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева.

Добавим, что это уже не первый случай подобного плана, например в марте — правоохранители разоблачили жительницу Кривого Рога, которая продавала справки об отсутствии коронавируса за тысячу гривен. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось.

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