На Дніпропетровщині викрили жінку, що продавала довідки про відсутність коронавірусу

Деталі

За даними правоохоронців, протягом березня до місцевої поліції надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій та надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з’ясували, що до розповсюдження готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу.

Так, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилось. У такий спосіб можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги. За тисячу гривень замовник отримував сертифікат з негативним результатом без фактичного проведення відповідного дослідження.

Повідомляється, що 29 березня поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігурантки справи. В ході слідчих дій правоохоронці з приміщення квартири вилучили три довідки про проходження тестів з відтисками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, “чорнові” записи, мобільні телефони та банківську картку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

В рамках досудового розслідування правоохоронцями призначено ряд експертиз, вживаються заходи, направлені на встановлення причетності інших осіб до злочинної діяльності. Також вирішується питання про вручення жінці повідомлення про підозру.

Що було раніше

У ДПСУ повідомили напередодні, що підроблені ПЛР-тести на коронавірус на вихідних виявили на кордоні України з РФ та Румунією — в іноземця та групи з 8 українців відповідно.