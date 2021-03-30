В Днепропетровской области разоблачили женщину, продававшую справки об отсутствии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Правоохранители разоблачили жительницу Кривого Рога, продававшую справки об отсутствии коронавируса за тысячу гривен. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, в течение марта в местную полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.
Так, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования. За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования.
Сообщается, что 29 марта полицейские провели обыск по месту жительства фигурантки дела. В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, “черновые” записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщения о подозрении.
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