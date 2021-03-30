В Днепропетровской области разоблачили женщину, продававшую справки об отсутствии коронавируса

Детали

По данным правоохранителей, в течение марта в местную полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.

Так, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования. За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования.

Сообщается, что 29 марта полицейские провели обыск по месту жительства фигурантки дела. В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, “черновые” записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщения о подозрении.

Что было раньше

В ГПСУ сообщили накануне, что поддельные ПЦР-тесты на коронавирус на выходных обнаружили на границе Украины с РФ и Румынией — у иностранца и группы из 8 украинцев соответственно.