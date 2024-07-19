Черкасская областная больница получила современную щелевую лампу для диагностики заболеваний глаз. Аппарат передали черкасским врачам благотворители и представители местного бизнеса. Его приобрели за донаты, собранные во время бизнес-форума "Open Biz", который состоялся при поддержке Черкасской областной военной администрации.

Форум собрал более 120 представителей малого и среднего бизнеса Черкасской области и стал важной платформой для осознания своей роли в этот исторический период. К 87 000 грн от участников Форума Благотворительный фонд "МХП-Громаді" добавил 470 000 грн - это позволило закупить важное медоборудование, на котором смогут быстрее и лучше осматривать гражданских, ветеранов и военных. Щелевая лампа стоимостью 500 000 грн заменила свою предшественницу в офтальмологическом отделении областной больницы, которая работала там около 40 лет.

"С помощью современной оптики щелевая лампа позволяет увидеть в увеличенном виде роговицу и сосудистую систему глаза. Это важно особенно при осмотре наших защитников, которые в основном имеют травмы глаз. За сутки щелевая лампа помогает врачам осмотреть около 40-50 человек", - объясняет Наталья Пустовит, заведующая офтальмологическим отделением Черкасской областной больницы.

Поддержку Черкасской областной больницы Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал в 2020 году, в период пандемии COVID-19. Тогда компания МХП вместе с Фондом направили 14 млн грн на поддержку больниц области. Наибольшая доля помощи касалась именно Черкасской областной больницы.

"Оборудование дорогостоящее, однако необходимо для пациентов учреждения, но прежде всего для военных, которые проходят здесь лечение и реабилитацию. Поэтому Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержал инициативу и умножил сумму для приобретения такого оборудования. Для нас сегодня важно помогать и тем, кто вернулся с фронта и тоже нуждается в лечении и восстановлении. Для этого в МХП существует программа реинтеграции и реадаптации защитников "МХП Поруч", в рамках которой уже были поддержаны тысячи наших ребят и их семей", - отмечает Татьяна Волочай, Председатель Совета развития общин БФ „МХП-Громаді".

Черкасская областная больница сегодня рассчитана на 810 коек, с начала полномасштабного вторжения она загружена на 95-98 %. Ее обслуживают 1700 человек персонала. Ежедневно работает 11-13 операционных.

"Наше учреждение - самая большая многопрофильная больница в Черкасской области. Поэтому и нагрузка, соответственно, большая. Однако каждый из врачей и медперсонал заинтересованы в оказании качественной помощи нашим пациентам. Чем быстрее пациент будет выздоравливать, тем быстрее он вернется к своей привычной жизни. Это зависит в том числе и от качества медоборудования и медтехники", - говорит Виталий Шило, директор больницы.

"До полномасштабной войны наша команда также делала мероприятия, где мы объединяли бизнес, громады и власть на деловых, образовательных и культурных событиях. Наши фестивали и форумы всегда имели социально важный аспект: мы собирали средства на нужды преждевременно рожденных детей, людей с инвалидностью, воинов АТО и тому подобное. В этом году мы решили восстановить "Open Biz" и приняли решение, что будем делать фокус на поддержку военных, которые проходят реабилитацию. К бизнес-форуму присоединилось более 120 человек: от крафтовых производителей до представителей национальных и международных компаний", - добавляет Ольга Касьянова, основательница бизнес-форума „Open Biz".