За сутки враг четыре раза обстрелял силы ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала текущих суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ООС, передает УНН.
"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг со стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, накануне, 12 мая, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.