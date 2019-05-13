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За добу ворог чотири рази обстріляв сили ООС

За добу ворог чотири рази обстріляв сили ООС

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Від початку поточної доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі ООС, передає УНН.

"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу села Богданівка, з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля міста Мар’їнка та з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНН, напередодні, 12 травня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

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