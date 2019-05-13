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ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 13 травня. УНН. 12 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 13 разів українських військових: “чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля міста Авдіївка; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутове; двічі з автоматичних станкових гранатометів — поблизу населених пунктів Кам’янка і Новотроїцьке; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Талаківка; тричі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Богданівка, Старогнатівка і Гранітне; двічі з великокаліберних кулеметів — поблизу села Лебединське. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні тричі: з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Кримське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — біля населеного пункту Новотошківське; зі станкових протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Зайцеве”.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни. За даними розвідки Об’єднаних сил, 12 травня двох бойовиків було поранено.

“Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Богданівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.

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