ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 13 раз украинских военных: “четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у города Авдеевка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Гнутово; дважды с автоматических станковых гранатометов — вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Талаковка; трижды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное; дважды из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Лебединское. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны трижды: из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — у населенного пункта Новотошковское; со станковых противотанковых гранатометов — около населенного пункта Зайцево”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. По данным разведки Объединенных сил, 12 мая двое боевиков были ранены.

“С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.