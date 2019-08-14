За сутки в зоне ЧАЭС задержали 17 сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За последние сутки полиция задержала 17 нарушителей режима зоны Чернобыльской АЭС, в том числе иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.
"Во время патрулирования территории зоны отчуждения полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма", - говорится в сообщении.
В частности, вблизи Села Бычки полиция задержала туристов, четверо из которых - граждане Франции в возрасте от 19 до 27 лет, а также 25-летнего проводника-киевлянина. Остальные - также киевляне и жители Донецкой области.
По этим граждан были составлены административные протоколы по статье 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).
Сталкерам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Соответствующие материалы направлены в Ивановский районный и Славутичский городской суд Киевской области, а также в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.
Напомним, разработаны водные маршруты посещения зоны ЧАЭС.