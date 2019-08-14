За добу в зоні ЧАЕС затримали 17 сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За останню добу поліція затримала 17 порушників режиму зони Чорнобильської АЕС, у тому числі іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Київській області.
"Під час патрулювання території зони відчуження поліція виявила та затримала цілих чотири групи сталкерів, серед яких є й іноземці, які проникли на територію з метою туризму", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, поблизу відселеного села Бички поліція затримала туристів, четверо з яких - громадяни Франції віком від 19 до 27 років, а також 25-річного провідника-киянина. Решта - також кияни та жителі Донецької області.
Щодо цих громадян було складено адміністративні протоколи за статтею 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).
Сталкерам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідні матеріали направлено до Іванківського районного та Славутицького міського суду Київської області, а також до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.
Нагадаємо, розроблено водні маршрути відвідування зони ЧАЕС.