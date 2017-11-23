За сутки в зоне АТО пострадали шесть украинских военных - Минобороны

"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ВСУ, это произошло в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник в районе Катериновки получил боевое травмирование. Кроме этого, в районе Тарамчук, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще трое военнослужащих получили боевое травмирование они находились в инженерной машине разграждения", - отметил Мотузяник.

Всего вдоль всей линии разграничения было зафиксировано 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, украинские военные 9 раз открывали огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы АТО улучшили тактическое положение на луганском направлении - штаб