За сутки в зоне АТО пострадали шесть украинских военных - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 22 ноября 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) двое украинских военных получили ранения, еще четверо травмированы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ВСУ, это произошло в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник в районе Катериновки получил боевое травмирование. Кроме этого, в районе Тарамчук, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще трое военнослужащих получили боевое травмирование они находились в инженерной машине разграждения", - отметил Мотузяник.
Всего вдоль всей линии разграничения было зафиксировано 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, украинские военные 9 раз открывали огонь.
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