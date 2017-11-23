За сутки в зоне АТО пострадали шесть украинских военных - Минобороны

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23659 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31805 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98664 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86629 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96452 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123917 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115884 просмотра

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За сутки в зоне АТО пострадали шесть украинских военных - Минобороны

За сутки в зоне АТО пострадали шесть украинских военных - Минобороны

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 22 ноября 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) двое украинских военных получили ранения, еще четверо травмированы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ВСУ, это произошло в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник в районе Катериновки получил боевое травмирование. Кроме этого, в районе Тарамчук, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще трое военнослужащих получили боевое травмирование они находились в инженерной машине разграждения", - отметил Мотузяник.

Всего вдоль всей линии разграничения было зафиксировано 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, украинские военные 9 раз открывали огонь.

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