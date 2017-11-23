За добу в зоні АТО постраждали шестеро українських військових - Міноборони

"В результаті ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ЗСУ, це сталося в районі Кам'янки і Катеринівки. Ще один захисник в районі Катеринівки отримав бойове травмування. Крім цього, в районі Тарамчука, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрій ще троє військовослужбовців дістали бойове травмування, вони перебували в інженерній машині розгородження", – зазначив Мотузяник.

Всього вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано 12 обстрілів позицій Збройних сил України, українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

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