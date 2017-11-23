За добу в зоні АТО постраждали шестеро українських військових - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу, 22 листопада 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових отримали поранення, ще четверо травмовані. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"В результаті ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ЗСУ, це сталося в районі Кам'янки і Катеринівки. Ще один захисник в районі Катеринівки отримав бойове травмування. Крім цього, в районі Тарамчука, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрій ще троє військовослужбовців дістали бойове травмування, вони перебували в інженерній машині розгородження", – зазначив Мотузяник.
Всього вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано 12 обстрілів позицій Збройних сил України, українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили АТО покращили тактичне положення на луганському напрямку - штаб