За добу в зоні АТО постраждали шестеро українських військових - Міноборони

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу, 22 листопада 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових отримали поранення, ще четверо травмовані. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН

"В результаті ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців ЗСУ, це сталося в районі Кам'янки і Катеринівки. Ще один захисник в районі Катеринівки отримав бойове травмування. Крім цього, в районі Тарамчука, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрій ще троє військовослужбовців дістали бойове травмування, вони перебували в інженерній машині розгородження", – зазначив Мотузяник.

Всього вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано 12 обстрілів позицій Збройних сил України, українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

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