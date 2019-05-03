За сутки в Украине поймали более 900 нетрезвых водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За сутки в Украине зафиксировали 951 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"За сутки полицейские зафиксировали 951 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", - указали в полиции.
Правоохранители призвали водителей не садиться за руль нетрезвыми, а взамен позаботиться о безопасности своей и окружающих.
"Если вы приняли алкоголь, то вызовите такси или попросите друга подвезти вас", - посоветовали в полиции.
Напомним, за шесть праздничных дней - с 26 апреля по 1 мая - в Украине зарегистрировано 3,6 тысячи ДТП, на автодорогах погибли 55 человек.