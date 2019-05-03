За добу в Україні зловили понад 900 нетверезих водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За добу в Україні зафіксували 951 факт керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"За добу поліцейські зафіксували 951 факт керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - вказали у поліції.
Правоохоронці закликали водіїв не сідати за кермо напідпитку, а натомість подбати про безпеку свою та оточуючих.
"Якщо ви вжили алкоголь, то викличте таксі або ж попросіть друга підвезти вас", - порадили у поліції.
Нагадаємо, за шість святкових днів - з 26 квітня по 1 травня - в Україні зареєстровано 3,6 тисячі ДТП, на автодорогах загинули 55 людей.