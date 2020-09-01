За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 104 детей и 101 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2088 новых случаев заболевания COVID-19, из них - у 104 детей и у 101 медицинского работника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2088 человек, из них 104 ребенка, а также 101 медицинский работник. Было госпитализировано 391 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 48 летальных случаев. При этом выздоровели 688 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, за все время пандемии в Украине заболело 123303 человека.
"Из них 8077 детей, а также 11362 медицинских работника. В общем выздоровели 57802 пациента, летальных случая - 2605", - сообщил министр.
Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3000 человек.