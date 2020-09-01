За добу в Україні COVID-19 виявили у 104 дітей та 101 медика
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні за минулу добу зафіксовано 2088 нових випадків захворювання на COVID-19, з них - у 104 дітей та у 101 медичного працівника. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в Україні (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 2088 осіб, з них 104 дитини, а також 101 медичний працівник. Було госпіталізовано 391 людину. За останню добу в Україні зафіксовано 48 летальних випадків. При цьому одужало 688 пацієнтів", - сказав Степанов.
З його слів, за весь час пандемії в Україні захворіло 123303 людини.
"З них 8077 дітей, а також 11362 медичних працівники. Загалом одужало 57802 пацієнти, летальних випадки – 2605", - повідомив міністр.
Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3000 осіб.