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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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За сутки через КПВВ в зоне АТО последовало 43,2 тысячи человек

Киев • УНН

 • 10192 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие сутки, через КПВВ в зоне АТО последовало 43,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

За сутки через КПВВ в зоне АТО последовало 43,2 тысячи человек

Так, за минувшие сутки, через КПВВ в зоне АТО последовало: "Майорское" - 9835 человек и 1065 транспортных средств, "Марьинка" - 10915 человек и 1910 транспортных средств, "Новотроицкое" - 8315 человек и 1440 транспортных средств, "Гнутово "- 4820 человек и 1115 транспортных средств," Станица Луганская "- 9265 человек.

Сейчас в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 5/5; "Гнутово" - 0/35.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Украинские Национальные Новости

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