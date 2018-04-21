За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало 43,2 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Минулої доби, через КПВВ в зоні АТО прослідувало 43,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, за минулу добу, через КПВВ в зоні АТО прослідувало: “Майорське” — 9835 осіб та 1065 транспортних засобів, “Мар’їнка” — 10915 осіб та 1910 транспортних засобів, “Новотроїцьке” — 8315 осіб та 1440 транспортних засобів, “Гнутове” — 4820 осіб та 1115 транспортних засобів, “Станиця Луганська” — 9265 осіб.
Наразі у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/70; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 5/5; “Гнутове” — 0/35.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 36 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.