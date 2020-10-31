За сутки в ВСУ зафиксировано более 150 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 159 новых случаев заболевания COVID-19. Также сообщается об одном смертельном случае за сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 31 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 1639 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4096 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 455 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 78 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 16 летальных случаев вызванных заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 159 новых случаев заболевания острой респираторной болезньюи COVID-19", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что из них в учреждениях здравоохранения находится 34 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 125, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, с начала пандемии в Украине заболело 387 481 человек, за последние сутки обнаружили 8752 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7196 человек, из них за сутки - 155.
Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3902.
Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4695.