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За добу у ЗСУ зафіксовано понад 150 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу у ЗСУ зафіксовано понад 150 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 10241 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 159 нових випадків захворювання на COVID-19. Також повідомляється про один смертельний випадок за добу. Про це повідомляє УНН із посиланням Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 31 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1639 осіб. Всього за час пандемії одужало 4096 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 455 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 78 осіб.

“Нажаль, у Збройних Силах України зафіксовано 16 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.

Додається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 34 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 125, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.

Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.

Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.

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