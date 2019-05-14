За сутки в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вооруженные провокации со стороны противника", - отметил Мотузяник.
По его словам, во всех случаях оккупационные войска использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.
Так, начиная с 7:05 до 08:00 противник обстрелял из минометов на артиллерии позиции украинских войск в районе н.п. Лебединское и Водяное. Обстрелы велись по направлению Саханки и Азова соответственно.
Во время этого огневого налета оккупанты выпустили в сторону украинских позиций 15 снарядов со ствольной артиллерии 122-го калибра, а также 28 мин с миномета калибра 120 мм.
Впоследствии, в 10:15 противник открыл минометный огонь в сторону оборонительных позиций Объединенных сил неподалеку от с. Шумы, потратив 15 мин 82-го калибра. Огонь велся со стороны шахты Гагарина. В ответ украинские защитники применили вооружение БМП.
Потерь среди украинских военных с начала суток, по словам Мотузяника, нет.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных.