За добу у зоні ООС зафіксовано три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. З початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожих обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три збройні провокації з боку противника", - зазначив Мотузяник.
За його словами, в усіх випадках окупаційні війська використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Так, починаючи з 07:05 до 08:00 противник обстріляв з мінометів на артилерії позиції українських військ у районі н.п. Лебединське та Водяне. Обстріли велися з напрямку Саханки та Азову відповідно.
Під час цього вогневого нальоту окупанти випустили в бік українських позицій 15 снарядів зі ствольної артилерії 122-го калібру, а також 28 мін з міномету калібру 120 мм.
Згодом, о 10:15 противник відкрив мінометний вогонь в бік оборонних позицій Об’єднаних сил неподалік с. Шуми, витративши 15 мін 82-го калібру. Вогонь вівся зі сторони шахти Гагаріна. У відповідь українські оборонці застосували озброєння БМП.
Втрат серед українських військових з початку доби, за словами Мотузяника, немає.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти дев’ять разів обстріляли позиції українських військових.