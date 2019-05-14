ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. 13 травня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 6 разів українських військових:
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- з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське;
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- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Богданівка;
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- двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;
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- зі станкових протитанкових гранатометів — поблизу населеного пункту Новотроїцьке;
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- з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля міста Мар’їнка.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні тричі:
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- з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новотошківське;
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- двічі зі стрілецької зброї — біля населених пунктів Луганське і Станиця Луганська.
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“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. В межах ділянки розведення біля Станиця Луганська Об’єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. За даними розвідки Об’єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох — поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.