ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. 13 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 6 раз украинских военных:
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- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле села Лебединское;
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- со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Богдановка;
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- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;
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- со станковых противотанковых гранатометов — вблизи населенного пункта Новотроицкое;
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- с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны три раза:
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- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Новотошковское;
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- дважды из стрелкового оружия — около населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
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“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В пределах участка разведения у Станица Луганская Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали. По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожен, еще двое — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.