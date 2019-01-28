За сутки в Киевской области произошло 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За текущие сутки в Киевской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"За сегодня (произошло - ред.) 40 ДТП", - сообщил Жукович.
Он добавил, что пострадавших в ДТП нет.
Напомним, в Днепропетровской области полицейское авто повисло на заборе после ДТП.
Как сообщал УНН, в Полтавской области легковой автомобиль попал под электричку.