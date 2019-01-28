За добу у Київській області сталося 40 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За поточну добу у Київській області зареєстровано 40 дорожньо-транспортних пригод, постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“За сьогодні (сталося — ред.) 40 ДТП”, — повідомив Жукович.
Він додав, що постраждалих у ДТП немає.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейське авто повисло на огорожі після ДТП.
Як повідомляв УНН, у Полтавській області легковий автомобіль потрапив під електричку.