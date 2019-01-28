Легковий автомобіль потрапив під електричку, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Полтавській області у місті Заводське Лохвицького району водій автомобіля потрапив під електричку, внаслідок ДТП водій загинув на місці пригоди. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської обладміністрації, передає УНН.
"27.01.2019 року в м. Заводське Лохвицького району водій автомобіля Skoda Fabia 1989 року народження, мешканець м. Заводське, не впевнився в безпеці проїзду через залізничний переїзд, що регулюється лише дорожніми знаками, потрапив під приміську електричку №6544 сполученням "Ромни-Ромадан". Внаслідок ДТП водій автомобіля Skoda Fabia помер на місці пригоди до приїзду карети екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Броди на Львівщині внаслідок наїзду швидкісного потяга загинула 17-річна дівчина.