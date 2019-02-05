За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За минувшие сутки в Киеве от гололеда травмировались 17 человек, детей среди них нет. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"Вчера травмы (из-за гололеда - ред.) - 17 детей - 0", - отметила Вишневская.
С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 6212 киевлян, из них 517 детей.
Как сообщал УНН, часть Украины засыплет мокрым снегом.
Кроме того, столичных водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий в ночь с 5 на 6 февраля.