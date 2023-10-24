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Израиль заявил о более 400 ударах по объектам ХАМАС и ликвидации ряда командиров

Киев • УНН

 • 599178 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Армия обороны Израиля за последние сутки нанесла более 400 ударов по объектам группировки ХАМАС, уничтожив десятки боевиков, которые готовили теракты. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, информирует УНН

Израиль заявил о более 400 ударах по объектам ХАМАС и ликвидации ряда командиров

Цитата

“В ходе широкомасштабной операции по ликвидации террористического потенциала ХАМАС ЦАХАЛ уничтожил десятки боевиков ХАМАС, которые готовили ракетные обстрелы и теракты против израильского тыла. За прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры и плацдармов ХАМАС в районах Шуджаия, Шати, Джабалия, Дарадж Туффах и Зайтун”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, израильский истребитель нанес удар по шахте тоннеля ХАМАС, который обеспечивал террористам быстрый доступ к побережью.

Также, как сообщается, в ночь на 24 октября самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам, используемым боевиками ХАМАС, и плацдармам, расположенным в мечетях, используемых группировкой.

В результате удара были убиты заместители командиров батальонов "Нусейрат", "Шати" и "Фуркан", указали в ЦАХАЛ.

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