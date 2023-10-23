До Ізраїлю вирушили американські військові консультанти – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. США направили кілька своїх військових радників до Ізраїлю. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише CNN, передає УНН.
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«Вони вирушили туди поділитися своїми поглядами, а також поставити складні питання», — сказав Кірбі, але не уточнив кількість радників, які поїхали до Ізраїлю.
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Водночас ЗМІ, посилаючись на свої джерела пишуть, що адміністрація президента США відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів.
Зокрема за даними ізраїльської преси, серед офіцерів, які допомагають Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), є генерал-лейтенантДжеймс Глінн – він раніше очолював Сили спеціальних операцій морської піхоти і брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.
Наголошується, що американські представники не керують операціями ЦАХАЛ, а надають йому військові консультації щодо дій у секторі Гази, насамперед — очікуваного наземного вторгнення.
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