В Израиль отправились американские военные консультанты - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. США направили несколько своих военных советников в Израиль. Об этом заявил во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN, передает УНН.
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«Они отправились туда поделиться своими взглядами, а также задать сложные вопросы», — сказал Кирби, но не уточнил количество советников, которые поехали в Израиль.
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В то же время СМИ, ссылаясь на свои источники пишут, что администрация президента США отправила в Израиль трехзвездочного генерала морской пехоты и еще нескольких офицеров.
В частности по данным израильской прессы, среди офицеров, которые помогают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), есть генерал-лейтенант Джеймс Глинн – он ранее возглавлял Силы специальных операций морской пехоты и участвовал в операциях против ИГИЛ в Ираке.
Отмечается, что американские представители не руководят операциями ЦАХАЛа, а предоставляют ему военные консультации относительно действий в секторе Газа, прежде всего — ожидаемого наземного вторжения.
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