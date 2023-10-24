Ізраїль заявив про понад 400 ударів по об'єктах ХАМАС і ліквідацію низки командирів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю за останню добу завдала понад 400 ударів по об'єктах угруповання ХАМАС, знищив десятки бойовиків, які готували теракти. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, інформує УНН.
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“Під час широкомасштабної операції з ліквідації терористичного потенціалу ХАМАС ЦАХАЛ знищив десятки бойовиків ХАМАС, які готували ракетні обстріли і теракти проти ізраїльського тилу. Минулої доби винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по десятках об'єктів терористичної інфраструктури і плацдармів ХАМАСу в районах Шуджаія, Шаті, Джабалія, Дарадж Туффах і Зайтун”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Крім того, ізраїльський винищувач завдав удару по шахті тунелю ХАМАС, який забезпечував терористам швидкий доступ до узбережжя.
Також, як повідомляється, у ніч на 24 жовтня літаки ЦАХАЛ завдали ударів по командних центрах, що використовуються бойовиками ХАМАС, і плацдармах, розташованих у мечетях, які використовуються угрупуванням.
Унаслідок удару було вбито заступників командирів батальйонів "Нусейрат", "Шаті" і "Фуркан", вказали в ЦАХАЛ.
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