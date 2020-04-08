За сутки "скорая" в столице 45 раз выезжала на подозрения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Медики скорой помощи Киева в течение прошлых суток совершили 45 выездов на вызовы по подозрению на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего же в течение суток бригады "скорой" совершили 867 выездов на экстренные вызовы. Медики в частности оказали помощь 88 взрослым и 12 детям, которые были травмированы.
Следует добавить, что 7 апреля в столице медики зафиксировали 5 ДТП с пострадавшими, все пять человек были госпитализированы.
Напомним, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.