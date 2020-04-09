За сутки "скорая" в столице 40 раз выезжала на подозрения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Медики скорой помощи Киева за прошедшие сутки осуществили 40 выездов на вызовы по подозрению на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего же в течение суток бригады "скорой" совершили 900 выездов на экстренные вызовы. Медики в частности оказали помощь 97 взрослым и 10 детям, которые были травмированы.
Следует добавить, что 8 апреля в столице медики зафиксировали 7 ДТП с пострадавшими, все семь пострадавших были госпитализированы.
Также 8 апреля в столице произошло одно повешение и одно падение с высоты.
Напомним, сутками ранее "скорая" в столице 45 раз выезжала на подозрения COVID-19.